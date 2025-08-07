Астраханских подрядчиков обязали проверять несущие конструкции при ремонте домов

При проведении ремонтных работ 7 августа в доме обнаружили смещение плиты перекрытия, угрозу разрушения удалось предотвратить

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Подрядные организации в Астраханской области при проведении ремонтных работ в многоквартирных домах обязали тщательно проверять состояние несущих конструкций. Об этом сообщается в пресс-службе администрации губернатора региона.

Ранее в четверг при проведении работ по капитальному ремонту систем отопления многоквартирного дома в Астрахани было обнаружено смещение плиты перекрытия. Было принято решение об ограничении доступа жителей во второй подъезд дома, для них был развернут пункт временного размещения. Угрозу разрушения удалось предотвратить.

"По поручению губернатора Игоря Бабушкина при проведении любых ремонтных работ в домах, требующих особого внимания, подрядные организации обязаны тщательно проверять состояние несущих конструкций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Это уже не первый случай эвакуации жильцов из МКД в Астрахани. Так, 28 июля на улице Ляхова произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Людей из здания эвакуировали, никто не пострадал. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение до сих пор не было завершено. По факту обрушения части дома возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ.