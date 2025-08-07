Хинштейн: готовность Курской области к работе в зимних условиях составляет 64%

Капремонту и реконструкции подлежат более 23 км тепловых сетей

КУРСК, 7 августа. /ТАСС/. Готовность Курской области к отопительному сезону составляет 64%. Капремонту и реконструкции в этом году подлежат более 23 км тепловых сетей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам заседания комиссии под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

"Общая задача - свести к минимуму время, которое тратится на устранение аварий. На сегодня готовность региона к работе в зимних условиях составляет 64%. Капремонту и реконструкции в этом году подлежат более 23 км тепловых сетей", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн также сообщил, что повышенное внимание уделяется территориям, попавшим под отселение, однако на территориях Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов нет возможности полностью оценить готовность сетей. "Это сильно осложняет подготовку к сезону. Будем стараться делать максимум, чтобы в домах, где до сих пор остаются люди, тепло зимой было", - отметил он.

Всего, по данным Хинштейна, подготовке к осенне-зимнему периоду подлежат более 2 тыс. социальных объектов и свыше 3,5 тыс. многоквартирных домов. "Социально значимые объекты региона обеспечены резервными источниками электроснабжения на случай аварий", - сообщил врио губернатора Курской области.