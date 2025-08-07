Планируют проложить свыше 38 км новых водопроводных сетей

ЧЕРКЕССК, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 38 км новых водопроводных сетей планируют проложить в одной из станиц Карачаево-Черкесии за два года. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

"В станице Преградной подрядная организация приступила к строительству нового объекта водоснабжения. За два года планируется проложить более 38 км водопроводных сетей, что позволит обеспечить качественным водоснабжением почти 7 000 жителей станицы и объекты социальной сферы", - говорится в сообщении.

Водопровод в райцентре Урупского района строится по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".