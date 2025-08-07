В МЧС предупредили о вероятности возникновения ЧП

ГРОЗНЫЙ, 7 августа. /ТАСС/. Ливни, град и ветер с порывами до 25 м/с ожидаются на территории Чечни с 8 по 10 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По данным чеченского ЦГМС, 8, 9 и 10 августа местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о вероятности возникновения ЧП, связанных с подъемом уровня воды в реках местами до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема.