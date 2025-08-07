Борт вылетел в 18:47 мск

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Пассажиры самолета, который днем летел из Калининграда в Москву и вернулся в аэропорт Храброво по техническим причинам, вылетели другим рейсом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Как сообщили ранее в "Аэрофлоте", в соответствии с правилами обеспечения безопасности, командир воздушного судна рейса SU1001 Калининград - Москва принял решение о возврате самолета в аэропорт. Причиной стало срабатывание индикации наддува кабины. Чтобы сократить время ожидания вылета, в компании приняли решение перебронировать всех на другой рейс.

"Пассажиры вылетели на другом самолете", - сообщил собеседник агентства.

По данным "Аэрофлота", пассажиров перебронировали на рейс SU1025, который выполняют на широкофюзеляжном воздушном судне Boeing 777 большей вместимости. Согласно данным онлайн-табло, он вылетел в 18:47 мск.