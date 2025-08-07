Путин поприветствовал участников историко-культурного форума "Истоки"

Форум "Истоки" объединил энергичную, неравнодушную молодежь, отметил президент РФ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодежного историко-культурного форума "Истоки", отметив, что яркий проект объединил энергичную, неравнодушную и инициативную молодежь.

"Ваш яркий, содержательный проект вновь объединил в гостеприимном Севастополе энергичную, неравнодушную, инициативную молодежь - представителей волонтерских движений, семейных клубов, студентов творческих вузов и духовных образовательных учреждений. Впереди у вас - дискуссии и лекции, круглые столы и обучающие семинары. И конечно, ключевые мероприятия нынешней встречи посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что насыщенная программа форума позволит участникам освоить новые знания и навыки, получить поддержку для реализации инициатив в сфере воспитания подрастающего поколения на основе традиций патриотизма и гражданственности, ответственности за судьбу родины и гордости за предков.

"Уверен, что форум пройдет на высоком организационном и творческом уровне, оставит у участников незабываемые впечатления", - добавил Путин и пожелал успехов и всего наилучшего.

Всероссийский молодежный историко-культурный форум "Истоки" пройдет в Севастополе с 7 августа по 30 сентября.