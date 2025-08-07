Нина Южанина указала на проблемы "с судебной системой, защиты в целом собственности и с возможностями доказательства своей правоты"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Большинство украинцев, выехавших за рубеж, останутся там, в страну вернутся только 10%. Причиной тому проблемы в судебной системе Украины и невозможность защитить свою частную собственность. Об этом заявила депутат Верховной рады Нина Южанина.

"То, что украинцы адаптировались в странах, которые их приютили, - это уже факт, который не отменить. И я уверена, что, ну, может, процентов десять, кто не смог все-таки принять до конца ту страну, не останутся там, остальные все останутся", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

Она также выразила мнение по поводу причин, по которым украинцы в большинстве своем не вернутся домой. "Почему? Страна должна показать не только составляющую безопасности <…>, у нас есть большая проблема с судебной системой, защиты в целом собственности и с возможностями доказательства своей правоты. Люди не вернутся в страну, где тебя могут обобрать, где у тебя могут все забрать, где с тобой могут сделать все что угодно правоохранительные органы, и они всегда правы", - отметила депутат.

По оценке Украинского института будущего, общая численность населения Украины сократилась с 48,5 млн человек в 2001 году до 29 млн в 2023-м. При этом из-за старения, низкой рождаемости и массовой миграции демографическая пирамида страны перевернулась: на 9,5 млн трудоустроенных сейчас приходится 23 млн пенсионеров, детей и безработных.