Анна Скороход заявила, что "правоохранители вместо того, чтобы защищать, помогают бусифицировать людей тем же ТЦК"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) устраивают соревнования по отлову людей на улицах Украины. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

"Вы знаете, что у них [в ТЦК] конкурсы между собой, сколько людей они сегодня наловили? Я когда услышала, для меня это был просто шок. Люди между собой устраивают конкурсы, сколько лохов они сегодня наловили. Но люди не лохи, и люди не животные, и к ним нужно относиться как к людям", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

Также депутат подвергла критике недавнее увеличение штата сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). "Не может такого быть, что количество населения сокращается, а количество правоохранительных органов растет. Это недемократическое государство, так не должно быть. Оно должно работать, исходя из того количества населения, которое мы имеем", - добавила она. Исходя из этого, политик пришла к выводу, что на Украине "правоохранители вместо того, чтобы защищать, они помогают бусифицировать [людей] тем же ТЦК".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. При этом все чаще происходят случаи массовых столкновений граждан с сотрудниками ТЦК.