Работы продлятся всю ночь

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты начали противоаварийные мероприятия в многоквартирном доме в Астрахани, где обнаружили смещение плиты перекрытия, сообщил глава городского округа Астрахань Игорь Редькин.

"Сегодня эксперты оперативно обследовали здание. Принято решение о проведении противоаварийных мероприятий. Поручил управлению по капитальному строительству незамедлительно приступить к работам уже сегодня. Необходимые материалы уже завезены на объект, работы начаты и продлятся всю ночь", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС начальник управления по капитальному строительству Сергей Брюханов, ведутся работы по оборудованию конструкций для поддержки плиты в подвальном помещении, их планируют завершить до утра пятницы. "Проводят установку опорных стоек для поддержки плиты в подвальном помещении. На месте работает 4 специалиста", - сообщил Брюханов.

Ранее в четверг при проведении работ по капитальному ремонту систем отопления многоквартирного дома в Астрахани было обнаружено смещение плиты перекрытия. Было принято решение об ограничении доступа жителей во второй подъезд дома, для них был развернут пункт временного размещения. Угрозу разрушения удалось предотвратить.