Зоопарк Перми рассказал о состоянии упавшего в бассейн медведя

Жизни животного ничего не угрожает

ПЕРМЬ, 7 августа. /ТАСС/. Состоянию живущего в Пермском зоопарке медведя Тоши, который упал в бассейн после удара электропастуха и не мог самостоятельно выбраться из него, ничто не угрожает. Об этом сообщается в группе зоопарка во "ВКонтакте".

В четверг в соцсетях было размещено видео, на котором медведь пытается выбраться из бассейна, но получает удары током от электропастуха и падает в воду.

"Ввиду возраста у него заторможена двигательная активность. Поэтому движения ему даются тяжело. Специалисты зоопарка оказали медведю помощь. Спустили уровень воды в бассейне, чтобы ему было легче выбраться. В настоящий момент медведю ничего не угрожает. За его состоянием наблюдают ветеринарные врачи", - указано в сообщении.

В зоопарке отметили, что медведю 32 года, и добавили, что электропастухи не опасны для здоровья животного.

Новая площадка Пермского зоопарка в четверг впервые открыла свои двери для посетителей. Общая площадь пространства составляет 25 га, в зоопарке более 90 просторных вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания, для представителей различных видов фауны, 54 искусственных водоема, технологические сооружения для обеспечения жизнедеятельности обитателей.