Он вылетел в 19:57 мск

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Резервный борт вылетел из Астрахани в Сочи с пассажирами рейса "Уральских авиалиний" из Москвы, который ранее свершил посадку по техническим причинам. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Пассажиры с рейса были сняты, с ними работали представители перевозчика согласно федеральным авиационным правилам. Резервный самолет авиакомпании для отправки пассажиров в пункт назначения прибыл в астраханский аэропорт в 19:53 (18:53 мск - прим. ТАСС), далее по маршруту в Сочи борт вылетел в 20:57 (19:57 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что "услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, оказаны пассажирам в полном объеме".

Ранее со ссылкой на авиакомпанию сообщалось, что экипаж самолета "Уральских авиалиний", направлявшегося из московского аэропорта Домодедово в Сочи, принял решение об уходе на запасной аэродром в связи со сработавшей сигнализацией и приземлился в Астрахани. По данным авиакомпании, на борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет. Предварительная причина - незначительное задымление в багажном отсеке. Ситуация находилась на контроле Уральской транспортной прокуратуры.