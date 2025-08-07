По информации издания, одного из водителей сначала задержали за нарушение правил парковки, но при проверке документов выяснилось, что он объявлен в розыск как уклонист

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники украинской полиции в Житомире задерживают водителей, нарушивших правила парковки, а затем передают их в руки сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), утверждает издание "Страна".

По информации издания, одного из водителей сначала задержали за нарушение правил парковки, но при проверке документов выяснилось, что он объявлен в розыск как уклонист. Его повалили на землю, заломили руки за спину и вызвали сотрудников военкомата.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. При этом все чаще происходят случаи массовых столкновений граждан с сотрудниками ТЦК.