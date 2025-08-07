Привезли около 1,5 тыс. пятилитровых бутылей

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. пятилитровых бутылок с питьевой водой доставлено в центры социального обслуживания населения в Мариуполе, сообщил глава города Антон Кольцов.

"В центры социального обслуживания населения всех районов города доставили бутилированную воду. Всего - порядка 1,5 тыс. пятилитровых бутылей. Важный гуманитарный груз пришел в Мариуполь при поддержке Росмолодежи, общественной организации "Красный Крест" и Карачаево-Черкесской Республики", - написал он в Telegram-канале.

Воду получат подопечные центров и маломобильные горожане. Им ее доставят активисты местных молодежных организаций.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе на фоне водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса.