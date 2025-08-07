В мероприятии поучаствуют более 600 семей с детьми, молодых пар и походных династий

ТУЛА, 7 августа. /ТАСС/. Первый Всероссийский семейный туристский фестиваль "Больше, чем путешествие" открылся в арт-кемпе "Дикая мята" в Тульской области, он продолжится до 10 августа. В нем примут участие более 600 семей с детьми, молодых пар и походных династий, сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров.

"Фестиваль "Больше, чем путешествие" станет уникальным пространством, где встретятся более 600 семей с детьми, молодых пар и походных династий. Вместе они освоят полезные туристические навыки, побывают в походах и разделят радостные моменты активного и осознанного отдыха на природе. Ценность таких мероприятий в том, что они воспитывают уважение к своей стране, природе, истории, тем самым делая крепче не только семьи, но и само общество", - приводит пресс-служба Росмолодежи слова Гурова.

В рамках фестиваля помимо походов предусмотрена широкая образовательная и культурно-досуговая программа, в том числе квизы, интерактивные игры, посвященные бизнесу, форумам Росмолодежи, добровольческому движению России. Также пройдут семинары от президентской платформы "Россия - страна возможностей", а Росзаповедцентр Минприроды РФ представит серию мастер-классов на тему экологии.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что одна из приоритетных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, - воспитание патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. "Их укреплению способствует проведение Всероссийского семейного туристского фестиваля "Больше, чем путешествие". На нем в Тульской области собрались более 2,5 тыс. участников - это родители с детьми, молодые супружеские пары, походные династии со всей страны. Уверен, благодаря фестивалю они получат множество ярких общих воспоминаний и заложат новые семейные туристические традиции", - приводятся в сообщении его слова.

Организаторы фестиваля - программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" и Движение первых в сотрудничестве с правительством Тульской области. Партнерами выступили общество "Знание", "Таврида. Арт", Добро.рф и ряд других организаций.