В российских силовых структурах подчеркнули, что Владимир Зеленский сам многократно уклонялся от службы в украинской армии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский сам многократно уклонялся от службы в украинской армии, но созданная им система мобилизации беспощадна к пойманным на улице мужчинам призывного возраста. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Украинская пропаганда с начала СВО ведет войну с так называемыми ухилянтами - людьми, которые уклоняются от обязанностей военной службы и не хотят идти умирать за киевский режим. В то же время главный "ухилянт" Зеленский вновь гонит украинских мужиков на убой. Примечательно, что в свое время Зеленский сам игнорировал повестки из военкомата во времена президентства Порошенко. Теперь же он выслушивает доклады, как "ухилянты" угрожают обрушить фронт ВСУ", - сказал собеседник агентства.

В силовых структурах отметили, что Киев в очередной раз отчитался фотографиями поездки Зеленского и глава его офиса Андрея Ермака в Сумскую область, где были вручены дежурные госнаграды особо "отличившимся" командирам 95-й, 82-й, 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад и других подразделений.

Как сообщал ранее командир Десантно-штурмовых войск Украины Олег Апостол, фортификации возводятся вокруг города Сумы на северо-востоке Украины из-за возможного обострения ситуации на этом направлении.

В январе 2024 года посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат - по два раза в 2014 и 2015 годах. Дипломат в подтверждение своих слов ссылался на запись Минобороны Украины от 2019 года, где отмечалось, что Зеленский с 2008 года состоял на воинском учете в городе Кривой Рог и годен к военной службе.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.