МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Медиафасад Останкинской телебашни в Москве окрасился в цвета государственных флагов России и Объединенных Арабских Эмиратов, передает корреспондент ТАСС.

На башне одновременно появляются изображения флагов двух стран: бело-сине-красный российский триколор и зелено-бело-черно-красные цвета флага ОАЭ. Световая инсталляция была видна из разных точек города, привлекая внимание москвичей и гостей столицы.

Останкинская телебашня регулярно становится площадкой для световых шоу, приуроченных к памятным датам, государственным праздникам и международным событиям.

7 августа президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Россию с официальным визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В общей сложности шейх Мухаммед провел в Кремле около 3,5 часа. Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов от экономического взаимодействия до ситуации на Ближнем Востоке. По итогам встречи Путин заявил журналистам, что ОАЭ подходят для его встречи с президентом США Дональдом Трампом.