Артем Бровков был признан иноагентом в марте 2025 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагента с рэпера Артема Бровкова (известен под псевдонимом Fuze Krec). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отклонил административный иск Бровкова к Минюсту РФ, в котором тот просил отменить решение о внесении его в реестр иноагентов", - сказали в суде.

Бровков был признан иноагентом в марте 2025 года. Согласно информации Минюста, соответствующее решение было принято из-за того, что Бровков распространял сообщения и материалы иностранных агентов, а также зарубежных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Группа Krec была основана в Петербурге в 2001 году. Наибольшей популярностью коллектив пользовался в 2000-х. В настоящее время Бровков проживает за границей.