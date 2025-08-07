Техника создает более комфортные условия для просмотра экспонатов, а сами выставки становятся более информативными и запоминающимися, сообщили в Минкультуре Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Музей Карельского фронта оснастили современным витринно-выставочным и мультимедийным оборудованием. Масштабное техническое переоснащение проходит в рамках нацпроекта "Семья", сообщили в Минкультуре региона.

Музей Карельского фронта в Беломорске открыли в 2020 году. Именно в этот северный карельский город был перенесен фронтовой штаб после захвата немецко-финскими войсками столицы республики, города Петрозаводска в 1941 году.

"По национальному проекту "Семья" Музей Карельского фронта, филиал Национального музея Карелии, оснастили современным витринно-выставочным и мультимедийным оборудованием, включая музейные рамы с антибликовым стеклом, профессиональное освещение, мобильные выставочные блоки, фото- и видеотехнику. Все это создает более комфортные условия для просмотра экспонатов, а сами выставки становятся более информативными и запоминающимися", - сказано в сообщении.

Новое оборудование уже применили в экспозиции "Фронт и тыл. 2.0", созданной совместно с Музеем изобразительных искусств Карелии и Беломорским краеведческим музеем. Эта выставка вдохновлена исторической экспозицией 1944 года.

Для сохранности музейных ценностей также приобрели специализированные системы хранения и ухода за коллекцией. В частности, закуплены системы поддержания стабильной температуры и влажности, предотвращающие деформацию, коррозию и биоповреждения экспонатов. Еще одно приобретение - светильники с УФ-фильтрами и регулируемой интенсивностью, исключающие выцветание материалов. Кроме того, в музей поступили специальные приборы для бережного обеспыливания, исключающие механическое воздействие на экспонаты.