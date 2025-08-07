Ситуация находится на контроле ведомства

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора по Москве не выявили случаев острой кишечной инфекции у пассажиров и персонала теплохода "Лев Толстой". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В ходе расследования был осуществлен отбор проб воды, остатков пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды и биоматериала от персонала. Информация о случаях заболеваний острыми кишечными инфекциями среди пассажиров и персонала не подтвердилась", - говорится в публикации.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку после появления информации о возможном отравлении пассажиров круизного теплохода "Лев Толстой".