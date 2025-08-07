К реабилитации объектов планируется приступить с 2028 года

КУРСК, 7 августа. /ТАСС/. Федеральное агентство водных ресурсов РФ согласовало восстановление семи объектов, в том числе четырех гидротехнических сооружений в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам встречи с руководителем агентства Дмитрием Кирилловым.

Отмечено, что к реабилитации объектов планируется приступить с 2028 года.

"Природные и, в частности, водные ресурсы в приграничье требуют не меньшего внимания, чем инфраструктура, социальные объекты и предприятия. Разница лишь в том, что к их реабилитации мы приступим чуть позже, начиная с 2028 года после того, как вернем жизнь этим территориям. По программе восстановления Росводресурсы согласовали семь объектов, в их числе четыре гидротехнических сооружения - в Суджанском, Кореневском и Рыльском районах", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, будут приведены в порядок реки Суджа, Сейм в Кореневском районе и Псел в Беловском. В частности, при поддержке Росводресурсов в следующем году начнется расчистка реки Сейм, запланировано привести в порядок участок русла общей протяженностью более 18 км.

Хинштейн также сообщил, что работы по расчистке реки Тускари идут непросто из-за ее зарастания и сужения русла. Одной из причин является отсутствие отводящего канала от водосброса на Курском водохранилище. "Попросил руководителя Росводресурсов скорректировать проектную документацию и включить эти работы в мероприятия по будущей реконструкции водохранилища - так мы сможем наполнить городскую реку водой и вернуть ей жизнь", - отметил он.