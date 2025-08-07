Минприроды Карелии намерено разобраться с жалобами лесных пожарных на условия труда

Глава ведомства Янина Свидская заявила о готовности лично пообщаться с десантниками

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Глава Минприроды Карелии Янина Свидская после жалоб пожарных-десантников на условия труда пообещала детально разобраться в сложившейся ситуации.

"Вижу все публикации о недовольстве наших десантников условиями работы на лесных пожарах. Будем детально разбираться в ситуации, взяла ее на свой личный контроль. Руководителю Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов поручила встретиться со своими работниками и обсудить накопившиеся вопросы, доложить мне о результатах. Готова лично общаться с ребятами", - написала Свидская в своем Telegram-канале.

По словам министра, часть поднятых десантниками вопросов уже решается. В частности, закупка униформы, оборудования и материалов находится на постоянном контроле. Кроме того, уже подготовлен эскиз нового модульного здания для Петрозаводского пожарного авиационного отделения. Из здания, которое находится в аварийном состоянии, специалистов временно разместили в бытовках.

"Понимаю, что все уже устали и очень напряжены - у нас уже почти две недели ежедневно больше 20 действующих пожаров, ребята сутками находятся вне дома, вкладывая все силы в тушение возгораний. Наша задача - сделать все, чтобы создать достойные условия для работы бойцам, которые стоят на страже нашего общего достояния - природы Карелии <...> Да, остаются еще такие непростые вопросы, как уровень зарплат, стимулирующих и компенсационных выплат. Будем разбираться во всех возникших проблемах и решать их вместе", - сказано в сообщении.

Прокуратура Карелии организовала проверку по информации о возможном нарушении прав десантников-пожарных после публикаций в сети.

В Карелии с июля сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Только за последние две недели в республике произошло 136 пожаров в лесах, среднесуточная температура остается выше нормы. По данным на утро 7 августа, на территории региона действует 21 лесной пожар на площади около 1 822 га. В тушении возгораний задействованы более 230 человек и 59 единиц техники.