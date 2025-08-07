По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, глава СБУ Василий Малюк не признает факты пыток и вымогательства в отношении журналиста

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) зарегистрировала дело об убийстве в харьковском СИЗО американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом сообщил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"СБУ под давлением решения следственного судьи таки зарегистрировала дело об убийстве Гонсало Лиры", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, глава СБУ Василий Малюк не признает факты пыток и вымогательства в отношении журналиста.

Дубинский ранее отмечал, что Лира был забит до смерти в харьковском СИЗО Службы безопасности Украины.

19 февраля американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США, обвинил Владимира Зеленского в убийстве Лиры. 22 февраля Маск подчеркнул, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и что он даже не понимал, почему это плохо.

Лиру задержали в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в поддержке российской спецоперации на Украине. В октябре 2023 года Лира заболел двусторонней пневмонией. По свидетельству отца журналиста, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. В январе 2024 года Госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти Лиры в заключении на Украине.