Степана Буковцова наградили за подвиг в бою на левом берегу реки Вислы в августе 1944 года

БЕЛГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал медаль "За отвагу" дочери погибшего героя Великой Отечественной войны Лукерье Буковцовой, проживающей Грайворонском округе.

Как сообщил глава региона в Telegram-канале, медалью был награжден Степан Буковцов за подвиг в бою на левом берегу реки Вислы в августе 1944 года. Приказ вышел в сентябре 1945 года, когда Буковцова уже не было в живых. Его призвали на фронт в 1943 году, дважды он был ранен, прошел путь до Польши и там погиб.

"В Грайворонском округе заехал к Лукерье Степановне Буковцовой, чтобы передать медаль "За отвагу", которой был удостоен ее отец в 1945 году, - написал Гладков. <...> Приехали вместе с Героем России Виктором Ивановичем Трофименко и главой округа Дмитрием Александровичем Панковым по поручению заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Юнус-Бека Баматгиреевича Евкурова. Мы всегда будем помнить подвиг советских воинов, которые отдали свои жизни за будущее нашей Родины".

Форсирование советскими войсками Вислы в рамках операции "Багратион" в августе 1944 года стало важнейшей вехой в освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков. Вислу форсировали передовые части 8-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта генерал-полковника Василия Чуйкова и 69-й армии 1-го Белорусского фронта генерал-полковника Владимира Колпакчи. В течение августа от войск Германии были освобождены Белоруссия, восточная Польша и часть Литвы.