Онищенко: случаев лихорадки чикунгунья в Китае может быть больше

Как полагает эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, не все случаи заражения были выявлены

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Некоторые случаи лихорадки чикунгунья в южных провинциях Китая могли не регистрироваться, что говорит о том, что заболевших может быть больше. Такое мнение высказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Сейчас в Китае, в основном в южных провинциях, идет передача [лихорадки чикунгунья]. Зарегистрированных случаев достаточно много, хотя я допускаю, что не все диагнозы поставлены, и их может оказаться больше", - сказал он.

Онищенко добавил, что Министерство здравоохранения РФ и региональные власти должны подходить к подобным новостям с настороженностью. "Если у человека есть подходящие симптомы, и он прилетел, условно говоря, 7-12 дней назад из Китая, то ему сразу рекомендуется ставить лихорадочное заболевание, чикунгунья под вопросом, чтобы его изолировать. Рекомендуется также проводить работы по уничтожению комаров, проведение таких мероприятий не помешает", - подытожил он.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что в Китае из-за вспышки лихорадки чикунгунья ввели карантинные меры по аналогии с теми, которые действовали в пандемию COVID-19. Уточняется, что в стране насчитывается уже более 7 тыс. случаев.

Симптомами чикунгуньи являются лихорадка, сильная боль в суставах, боль в мышцах, тошнота, усталость, сыпь, отеки суставов. Переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге. От человека к человеку болезнь не передается. Вакцины или специфического лекарства против этого вируса нет.