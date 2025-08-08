На Камчатке фиксируют отказы от туров

Как уточнили в Ассоциации туриндустрии региона, это не имеет массовый характер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 августа. /ТАСС/. Туристические компании на Камчатке фиксируют отказы от путешествий по региону в связи с произошедшим землетрясением и начавшимися извержениями вулканов, но это не носит массовый характер. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туриндустрии региона.

"Да, отказы есть, но это не массово. Отказавшиеся ориентируются на сообщения в СМИ, например, что вулканы угрожают авиации. Но наши гости из других регионов страны не понимают, что речь идет о воздушных трассах над Ключевским вулканом, а не полностью в небе над всей Камчаткой. И, конечно, это создает определенную нервозность, хотя турфирмы готовы предлагать альтернативные маршруты и сделать путешествие по Камчатке максимально безопасным", - рассказали там.

Как сообщила ТАСС руководитель турбазы "Толбачик кемп" Полина Андреева, турбизнес региона в этом сезоне переживает не лучшие времена: "В СМИ говорят - быть на Толбачике опасно из-за Ключевского, но не говорят, что между Ключевским и Толбачиком расстояние в 70 км. И я могу много таких примеров привести, при которых краски сгущаются, хотя наши гиды могут работать в экстремальных условиях - так было в 2012 году, когда мы зимой при минус 30 эвакуировали людей с Толбачика, который начал извергаться под ногами гостей. Мы сами тогда построили объездную дорогу и вывезли почти тысячу человек. Сегодня же у турбизнеса края - не лучшие времена", - рассказала Андреева.

В настоящий момент на Камчатке семь вулканов проявляют активность, приближаться к ним не рекомендуется. Особенно активен вулкан Ключевская сопка - пепловые выбросы на нем происходят каждые несколько часов.