ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск прокурора Хасанского района о признании недействительными договоров купли-продажи 125 га земли в рекреационной зоне. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, стоимость возвращенной земли составила 150 млн рублей.

"Последовательными мерами прокурорского реагирования в собственность Хасанского муниципального округа возвращены 9 земельных участков общей площадью 125 га кадастровой стоимостью около 150 млн рублей. Решением Арбитражного суда Приморского края от 6 августа 2025 года удовлетворены исковые требования прокурора края, вследствие чего договоры аренды, а также договоры купли-продажи земельных участков, заключенные с ООО "Тихоокеанский балкерный терминал", признаны недействительными (ничтожными). Судом применены последствия недействительности сделок в виде возврата земельных участков муниципалитету", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участки земли, расположенные в рекреационной зоне, были сначала предоставлены в аренду, а потом проданы администрацией Славянского городского поселения в нарушение зонирования. Компания планировала реализовать на этой территории инвестиционный проект и разместить терминальный комплекс навалочных и контейнерных грузов в бухте Славянка.

"Прокурор Хасанского района принес протесты на внесенные в генплан и правила землепользования и застройки изменения, и, несмотря на это, администрация распорядилась земельными участками вопреки нормам закона. Ход и результаты расследования уголовного дела по факту неправомерных действий должностных лиц поставлены на контроль надзорного ведомства", - сообщает прокуратура.