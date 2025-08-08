Затруднений в проезде к пунктам досмотра нет с обеих сторон

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Очереди на проезд к Крымскому мосту, по данным на 04:00 мск, устранены. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

В четверг, 7 августа, движение по Крымскому мосту перекрывали дважды: с 02:08 мск до 07:45 мск и с 08:22 мск до 09:38 мск, после чего к 10:00 мск перед Крымским мостом образовалась очередь в 3,5 тыс. автомобилей.