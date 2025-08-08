Певицу Анну Асти внесли в базу "Миротворца"

Об этом свидетельствуют данные ресурса

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российская певица украинского происхождения Анна Дзюба (Анна Асти) внесена в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные певицы занесены в базу сайта с октября 2023 года за получение гражданства России.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.