Противник таким образом формирует некую базу данных о россиянах с их полными данными, отметил собеседник

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россиянам не стоит проверять данные о себе или своих близких в базах украинского экстремистского сайта "Миротворец", чтобы не передавать актуальные данные о гражданах противнику. Такое мнение высказал ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

Ранее сообщалось, что личные данные россиян, пересекавших административную границу между Ростовской областью и ДНР и ЛНР с 2014 года, стали появляться на украинском экстремистском сайте "Миротворец". В частности, 5 августа на сайт была внесена информация о 50 людях, проходивших пункты пропуска "Матвеев курган", "Весело-Вознесенка", "Новошахтинск", "Куйбышево" в период с 2014 по 2023 годы. Тем самым, утверждается на сайте, они якобы нарушили территориальную целостность Украины. При этом указаны в том числе их номера паспортов, автомобилей, а также дата и время прохода через КПП с точностью до минуты.

"Противник таким образом формирует некую базу данных о россиянах с их полными данными, потому что там нужно вводить и паспортные данные, и год рождения, и эти данные актуальны, потому что пользователи сами их вводят. Поэтому хотел призвать всех быть бережнее к своим персональным данным. Особенно если это может повлиять не только на жизнь гражданина, иногда это может повлиять в том числе и на службу, и на обороноспособность страны", - сказал он.

По словам Гагина, любая передача данных военнослужащих должна пресекаться. "Любой поиск военнослужащих через интернет, через непонятных людей, через непонятные ресурсы, на мой взгляд, нужно пресекать. Этим [поиском данных о военнослужащих] должны заниматься военкоматы. То есть нужно обращаться в военкомат, который, соответственно, будет отвечать. А вот эта самодеятельность, она может привести к тяжелым последствиям", - добавил он.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.