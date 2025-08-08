Причиной стало ЧП со смертью человека

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Деятельность обогатительной фабрики компании "Якутуголь" приостановлена на 90 суток по результатам проверки прокуратуры после ЧП с гибелью человека в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Возгорание произошло утром 7 мая. Огнем были повреждены здание склада, кровля, строительные конструкции и конвейерная лента, общая площадь возгорания составила 300 кв. м. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"Прокуратура города Нерюнгри провела проверку по факту пожара 7 мая на складе обогатительной фабрики АО ХК "Якутуголь", в результате которого погиб один человек, трем работникам причинен вред здоровью. В ходе проверки выявлены нарушения требований промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам рассмотрения представления прокуратуры города 25 должностных лиц АО ХК "Якутуголь" привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

По постановлениям прокуратуры Нерюнгри юридическое лицо признано виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 6.4 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий, сооружений), 6.35 (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления), 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности) КоАП РФ, назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 425 тыс. рублей. По постановлению прокуратуры Ленским управлением Ростехнадзора организации назначено наказание за совершение административного правонарушения по ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности) в виде приостановления деятельности фабрики на 90 суток.