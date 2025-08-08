ОНФ: почти 80% родителей школьников покупают рабочие тетради за свой счет

В онлайн-опросе приняли участие более 280 тыс. человек, включая директоров и педагогов из 89 регионов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Большинство родителей школьников в России приобретают рабочие тетради за собственные средства. Об этом свидетельствуют данные ежегодного комплексного мониторинга общего образования, проведенного Народным фронтом с февраля по апрель 2025 года. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В онлайн-опросе приняли участие более 280 тыс. человек, включая директоров, педагогов и родителей обучающихся общеобразовательных организаций из 89 регионов. Согласно исследованию, 78% родителей полностью или частично оплачивают печатные учебные пособия, а 41% учителей отмечают, что закупки рабочих тетрадей организует родительский комитет. "Чаще всего тетради приобретаются для учеников начальной школы (85%) и 5-8 классов (79%). В числе наиболее часто покупаемых - пособия по иностранным языкам, обществознанию и истории, биологии, математике и русскому языку", - рассказали в Народном фронте.

Несмотря на обновленные правила Минпросвещения, которые ограничивают отпускные цены на государственные учебники и пособия к ним, родители продолжают нести финансовую нагрузку. По данным мониторинга, 44% тратят до 1 тыс. рублей в год, 34% - от 1 до 2 тыс. рублей, а 22% - более 2 тыс. рублей.

Одновременно наблюдается низкий уровень использования цифровых аналогов: только 13% родителей и 34% педагогов сообщили об их применении в школах. Среди причин - медленный интернет, отсутствие техники и платный доступ к необходимым материалам.

Народный фронт отмечает, что аналогичные проблемы выявлены и по обращениям граждан, поступившим в адрес пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре 2024 года. Например, родитель из Томской области сообщил, что рабочие тетради закупили лишь частично, а дети вынуждены заниматься в обычных тетрадях. В Тульской области, по информации респондентов, комплект рабочих тетрадей обходится в 4-5 тыс. рублей на одного ребенка. Из Брянской области поступила жалоба на необходимость приобретать тетради нового издания к старым учебникам, при этом за их отсутствие ставят "неуд".

Также граждане массово жалуются на тяжелые школьные рюкзаки, в частности из-за большого числа печатных пособий. Жительница Башкортостана предложила перевести часть тетрадей в цифровой формат. В то же время 94% директоров школ заявляют, что их учреждения полностью или частично обеспечены необходимыми учебниками. Эту информацию подтверждают 77% учителей и 93% родителей. Большинство учебников, по оценке 44% родителей, находятся в отличном состоянии, однако 38% отмечают наличие ветхих или поврежденных экземпляров.