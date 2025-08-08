В министерстве также рассказали, что в последнее время активизировались хакерские атаки на сервисы "Поступление в вуз онлайн"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минобрнауки РФ в настоящее время не рассматривает переход исключительно на онлайн-подачу заявлений в российские университеты с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Вопрос перехода исключительно на онлайн-подачу заявлений о приеме в российские университеты с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" в настоящее время в Минобрнауки России не рассматривается", - говорится в сообщении.

В министерстве также рассказали, что в последнее время фиксировались хакерские атаки на его сервисы, однако при этом все они были своевременно выявлены и успешно отражены. Для противодействия подобной активности Минобрнауки России реализует комплексные мероприятия по повышению уровня кибербезопасности, а также дополнительные меры по усилению защиты информационных ресурсов, в том числе рекомендации и требования, направленные регулятором - Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России.

"Дополнительно сообщаем, что в текущем году Минобрнауки России впервые среди федеральных ведомств реализовало программу независимой публичной оценки защищенности и выявления уязвимостей информационной инфраструктуры. В реализации программы приняли участие команды экспертов из пяти организаций, подведомственных Минобрнауки России", - сказано в сообщении.