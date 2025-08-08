В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и температура до плюс 23 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 21 до плюс 23 градусов. В ночь на субботу может похолодать до 13 градусов тепла.

Ветер будет западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.