Письма рассказывают о жизни хозяев чугунолитейного завода той эпохи Соломирских в провинциальном городе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Подлинные письма членов уральской династии горнозаводчиков Соломирских XIХ века, продолживших развитие чугунолитейного производства в Сысерти Свердловской области, представят 10 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе креативного кластера "На заводе".

Чугунолитейный завод был критически важен для обороны страны - во время Отечественной войны 1812 года он являлся ключевыми поставщиком металла для производства пушек, ядер, ружей и другого вооружения. Часть его строений, в том числе доменный цех середины XIX века, являются памятником промышленной архитектуры федерального значения.

"Экскурсия новая, называется "Письма дворян", мы можем погрузиться в ту эпоху, в ту пору, когда жили хозяева завода - они были дворянами. И во время экскурсии мы будем <…> читать подлинные письма четы Соломирских - хозяев завода той эпохи. Больше у нас на заводе нельзя нигде познакомиться с ними, кроме как на этой экскурсии", - рассказала собеседница агентства.

Письма рассказывают о жизни Соломирских в провинциальном городе. "В их биографии был такой момент, когда они из столичного бомонда превратились в провинциальных дворян, которые стали жить в малом городе. Письма адресованы их знакомым и близким из других городов, они рассказывали о том, как они живут в малом городе Сысерти и о своих буднях провинциальных дворян в те годы", - поделились в пресс-службе.

В наши дни на территории бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских расположен креативный кластер "На заводе".

Предприятие было куплено солепромышленником Алексеем Федоровичем Турчаниновым в 1759 году. Турчанинов наладил выпуск изделий из меди, благодаря чему в Сысерти началось развитие архитектуры, появилась школа и больница. После его смерти внук Алексея Федоровича Павел Дмитриевич Соломирский провел большую модернизацию - построил новый доменный корпус и мастерские, вследствие чего производство металла выросло.