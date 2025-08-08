Это не было запланировано, отметил ветеран

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Участник спецоперации из Луганска, резидент арт-кластера "Таврида.Арт" Сергей Нихаенко, который спел президенту РФ Владимиру Путину свою песню о сослуживцах, рассказал ТАСС, что это не было запланировано.

Ранее во время церемонии открытия новых молодежных пространств в регионах РФ герой СВО Нихаенко рассказал президенту, что песни, написанные им в зоне спецоперации, сейчас услышала вся страна. Он исполнил одну из своих композиций в ответ на просьбу Путина.

"Это было незапланированно. И приятно, конечно, когда президент тебе уделил внимание, время. Мне было приятно спеть песню, которую я посвятил своим ребятам. Песня о том, что я пережил. Мне удалось поделиться своими эмоциями, своим опытом", - рассказал он.

Ветеран отметил, что в тот момент исполнять песню для президента страны было волнительно, равно как и получать от него высокую оценку.