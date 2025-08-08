Помощь получили больницы, пункты временного размещения, детские сады, а также одинокие пожилые и маломобильные жители

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Волонтеры Народного фронта привезли жителям Донецкой Народной Республики почти 25 тонн питьевой воды. Помощь получили больницы, пункты временного размещения, детские сады, а также одинокие пожилые и маломобильные жители, сообщили в Народном фронте.

По данным движения, в регионе сохраняется острая нехватка воды из-за обесточивания ключевой фильтровальной станции после атаки БПЛА. В прифронтовом поселке Октябрьский Куйбышевского района Донецка, который регулярно подвергается обстрелам, люди живут без отопления и часто остаются без электричества.

"Команда Народного фронта доставляет питьевую воду в больницы, пункты временного размещения, детские сады, одиноким пожилым и маломобильным жителям Донецкой Народной Республики", - сообщили в Народном фронте, добавив, что уже доставлено почти 25 тонн.

"В первую очередь доставляем питьевую воду инвалидам и старикам, которые физически не могут себе набрать воды. Будем работать дальше. Держим ситуацию на контроле", - сообщил представитель молодежного крыла Народного фронта Данил Юдин.

Волонтеры отвезли воду и в республиканскую клиническую больницу имени Калинина, где особенно остро она нужна в отделениях с лежачими пациентами, а также в детский сад и социальный центр Харцызска. Питьевая вода доставлена и в Зугрэс, где у жителей нет водоснабжения уже месяц.

Жители поблагодарили Народный фронт за помощь, отмечая, что вода сейчас для них "дороже хлеба".