У большинства опрошенных россиян дома живет хотя бы одна кошка, выявило совместное исследование сервиса "Купер" и компании "Онин", которое было подготовлено к отмечаемому 8 августа Всемирному дню кошек

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Почти все владельцы домашних животных в Казани (94%) держат дома кошку. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и исследовательской компании "Онин", подготовленном к отмечаемому 8 августа Всемирному дню кошек.

"В числе городов-миллионников Казань оказалась лидером по числу кошатников - 94% опрошенных жителей держат дома кошку. Высокие показатели также в Екатеринбурге (89%), Тюмени (88%), Краснодаре (85%), Новосибирске (84%) и Самаре (84%). Немного меньше кошатников в Москве (82%), Санкт-Петербурге (82%) и Воронеже (79%)", - говорится в исследовании по результатам опроса 1 200 владельцев домашних животных в России в возрасте от 18 до 66 лет.

Отмечается, что у 85% опрошенных россиян дома живет хотя бы одна кошка, в то время как собака есть у менее половины респондентов (42%). "Котов одинаково часто заводят и мужчины, и женщины. Любопытно, что любовь к этим питомцам растет с возрастом. Среди россиян в возрасте 55-65 лет кошка есть у 91% опрошенных, в возрасте 25-34 - у 87%, у молодежи (18-24 года) - у 85%, а в группе 35-54 - у 81% опрошенных", - отмечают авторы исследования.

Чаще всего россияне заводят кошку, чтобы найти себе друга - так ответил каждый второй участник опроса (51%). Еще четверть владельцев (25%) завели питомца спонтанно - подобрали на улице или получили в подарок.