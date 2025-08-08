Он был принят депутатами местного парламента вопреки вето главы региона Валентина Коновалова

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Верховный суд Хакасии отклонил иск правительства республики об обжаловании отдельных положений закона о межбюджетных отношениях, принятых депутатами Верховного совета (парламента) вопреки вето главы региона Валентина Коновалова. Об этом ТАСС сообщили в суде по итогам заседания в пятницу.

В декабре 2024 года Верховный совет Хакасии принял изменения в закон о межбюджетных отношениях, который регулирует выделение субсидий муниципалитетам. Глава республики Валентин Коновалов отклонил этот закон. По его мнению, документ противоречит федеральному законодательству, в частности Бюджетному кодексу РФ. Однако депутаты преодолели вето главы и приняли этот закон повторно. Региональное правительство обратилось с иском в суд, который 15 июля приступил к рассмотрению данного иска.

"Отказали в иске. Мотивированное решение будет в понедельник", - сообщил собеседник агентства.

Правительство республики оспаривает нормы, которые "ограничивают полномочия исполнительной власти по управлению республиканским бюджетом и противоречат Бюджетному кодексу РФ и принципу самостоятельности бюджетов", а также "создают правовую неопределенность, при которой главы муниципальных образований могут без последствий нарушать соглашения с республикой и в том числе принимать решения о повышении собственной заработной платы".

Как ранее поясняли ТАСС в аппарате Верховного совета республики, выделение субсидий муниципалитетам регулируется законом о региональном бюджете и соглашениями между муниципалитетами и правительством региона (Минфином республики). В случае нарушения соглашений со стороны муниципалитетов санкции в их отношении принимаются исполнительной властью региона, принятые же поправки в закон предполагают утверждение санкций через внесение изменений в бюджет.