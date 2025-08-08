ФОМ: Путину доверяют 77% опрошенных россиян

Положительную оценку работы правительства дали 51% участников опроса

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 77%, столько же опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного 1-3 августа среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (минус 2 п.п.). Также большинство населения - 77% (минус 4 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 51% (минус 2 п.п.) участников опроса, а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (без изменений).

Уровень поддержки "Единой России" составил 40% (минус 2 п.п.), КПРФ - 9% (плюс 1 п.п.), ЛДПР - 10% (без изменений ), "Справедливой России - За правду" - 2% (минус 2 п.п.), "Новых людей" - 3% (минус 1 п.п.).