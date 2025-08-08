При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Жители Московской области смогут бесплатно проверить состояние своего организма в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке". В грядущие выходные бригады врачей будут дежурить в 37 парках подмосковных округов - Коломне, Лобне и других, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы снова приглашаем жителей на проверку здоровья в парки Подмосковья. На месте можно будет получить консультацию врача, а также измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. С начала лета в парках региона проверили здоровье более 4,2 тыс. человек", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе уточнили, что в эти выходные, 9 и 10 августа, акция "Проверь здоровье в парке" пройдет в 37 парках различных округов Подмосковья, в том числе в Волоколамске, Коломне, Орехово-Зуеве, Раменском, Лобне и других.

Уточняется, что при необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения осмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".