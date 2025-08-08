В Томске на улицах разместят баннеры с портретами участников СВО

Портреты появятся в рамках совместного проекта мэрии и Ассоциации ветеранов СВО

ТОМСК, 8 августа. /ТАСС/. Портреты участников СВО разместят на баннерах вдоль центральных улиц в Томске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Томска Дмитрий Махиня.

"На томских улицах появятся портреты участников специальной военной операции: разведчика и заместителя командира взвода Алексея Шалдохина, командира отделения Анатолия Стрюка, операторов БПЛА Виктора Голикова и Михаила Антипина, командира отделения Павла Большакова, штурмовика Олега Кириченко и сержанта Игоря Батрагареева", - написал Махиня.

По его словам, тематические баннеры будут размещены вдоль центральных томских дорог - проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Нахимова и Красноармейская, на въезде со стороны аэропорта. Это совместный проект мэрии и Ассоциации ветеранов СВО.

"Герои-томичи с честью выполняют свой воинский долг, решают самые сложные задачи, отважно защищая мирное население, не допуская возрождения фашизма. Горожане гордятся своими земляками. Разместить портреты наших славных воинов на баннерах - лишь малая доля нашей благодарности за их подвиги во имя страны", - отметил мэр.