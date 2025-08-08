В ДНР объем поступающей воды снизился до 35% от необходимого

Наиболее острый дефицит воды - в донецко-макеевской и енакиевской агломерациях, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Дубовка

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. ДНР получает для снабжения жителей не более 35% воды от необходимого объема, сообщил ТАСС министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Дубовка.

В понедельник глава республики Денис Пушилин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что после запуска водовода из Дона республика получала около 50% необходимого объема.

"На сегодняшний день по водоводу из реки Дон подается не более 250 тыс. кубометров в сутки при проектных 288 тыс. На сегодняшний день с учетом всех перебросок, включая водовод из реки Дон, объем подаваемой воды составляет не более 35% от необходимого. Мы стараемся восполнять запас воды внутренних водоемов, но без природных осадков почти нет притока", - сказал Дубовка.

Он добавил, что наиболее острый дефицит воды - в донецко-макеевской и енакиевской агломерациях. Для енакиевской агломерации основным источником снабжения было Волынцевское водохранилище, которое сейчас полностью обмелело. Усложнилась ситуация и в Мариуполе, где снизился объем запасов Старокрымского водохранилища. Для наполнения этих водохранилищ начато строительство двух водоводов из Углегорского и Павлопольского водохранилищ.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса.