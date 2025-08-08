Жителям и гостям республики порекомендовали, в частности, не находиться рядом с шаткими конструкциями

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Дожди, грозы и усиление ветра до 20 м/с прогнозируются в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Поступило предупреждение о том, что в период с 9 по 10 августа и утром 11 августа по районам республики ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали жителям и гостям республики не находиться поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрываться под деревьями.