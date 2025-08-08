Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что эти медали существенно пополнят копилку наград российских школьников на международных состязаниях 2025 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае со 2 по 8 августа. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Наш президент Владимир Путин поставил задачу - Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы жизни. В нашей стране сильная физико-математическая школа и передовые разработки в сфере ИИ. Российские школьники, в честной конкурентной борьбе получившие восемь медалей, являются достойными продолжателями этих традиций. Ребята, поздравляю с заслуженными наградами! Благодарю учителей, наставников из университетов и бизнеса. Вы доказали, что объединение усилий - это прямой путь к победам", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что эти медали существенно пополнят копилку наград российских школьников на международных состязаниях 2025 года, ранее уже было заработано 29 медалей. Команду готовили эксперты Центрального университета совместно с компаниями и экспертами Альянса в сфере искусственного интеллекта и Московского физико-технического института (МФТИ). В 2025 году международная олимпиада по искусственному интеллекту прошла при поддержке ЮНЕСКО (UNESCO).

"Ребята показали отличный результат на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Их успех - это не только гордость для страны, но и важный вклад образования в будущее развитие экономики и цифровой зрелости государства. <...> Уверен, что именно такие талантливые ребята будут двигать вперед науку и инновации", - приводятся слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В финале сборная России встретилась с 310 талантливыми школьниками из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, КНР, Мексику, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию и Японию.