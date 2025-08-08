SCMP: десятки монахов покинули монастырь Шаолинь после ужесточения распорядка

Теперь в монастыре подъем в 4:30, а также запрещены все формы развлечений, сообщает издание

ГОНКОНГ, 8 августа. /ТАСС/. Новый настоятель буддийского монастыря Шаолинь Ши Иньлэ провел реформы, в частности, теперь монахи могут пользоваться смартфонами не более получаса в день. На этом фоне монастырь за неделю покинули десятки послушников, пишет газета South China Morning Post.

По ее данным, Ши Иньлэ, известный своей скромностью, но идейной убежденностью, сразу после назначения настоятелем 29 июля провел "пять решительных реформ". Прекращены коммерческие представления, запрещены дорогостоящие ритуалы посвящения, закрываются магазины на территории монастыря, монахам предписано по возможности обеспечивать свое проживание самостоятельно занятиями фермерством, изменена система распределения дохода.

Помимо этого, новый наставник приостановил международные туристические программы с демонстрацией боевых искусств. Монахов обязали участвовать в утренних молитвах, начинающихся в 04:30, после чего они должны заниматься фермерскими делами, а далее практиковаться в боевых искусствах. Все это время их смартфоны должны находиться в специальном хранилище, пользоваться ими можно максимум 30 минут в день. Кроме того, запрещены все формы развлечений, уточняет газета.

По данным издания, за первую неделю с новым руководством монастырь покинули более 30 человек, но остается неизвестным, ушли ли они в другие монастыри или решили полностью вернуться к светской жизни. В частности, некоторые монахи жалуются на ограничения по использованию смартфонов. Они нередко используются для чтения священных текстов, и потеря доступа к смартфону сродни "потере одной руки", пояснил один из монахов.

Смена руководства произошла в конце июля, когда монастырь проинформировал, что бывший наставник храма Ши Юнсинь подозревается в "совершении уголовного преступления, хищении и присвоении средств, выделенных на проекты", а также в "серьезных нарушениях буддийских заповедей, длительных неправомерных отношениях со многими женщинами и наличии внебрачных детей". Буддийская ассоциация Китая лишила его духовного сана. Новый наставник Ши Иньлэ критиковал порядки в монастыре, упрекая монахов в том, что некоторые из них "одновременно как не обучаются, так и не работают в надлежащем объеме". В частности, он выражал недовольство, что некоторые монахи заказывали еду в места медитаций, слушали поп-музыку во время пения мантр.