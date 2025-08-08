Подобные ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Веерные отключения мобильного интернета на несколько часов или дней будут применяться в Республике Крым, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям полуострова для подключения к интернету во время отключений советуют использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi, кроме анонимных сетей. Отмечается, что голосовая связь и СМС продолжат работать стабильно.