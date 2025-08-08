В Горном Алтае впервые запустят субсидированные рейсы в Иркутск с сентября

Самолеты будут летать дважды в неделю, время в пути составит 2,5 часа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Субсидированные рейсы из Республики Алтай в Иркутск впервые запустят в аэропорту Горно-Алтайска с 1 сентября. Как сообщил глава республики Андрей Турчак, это даст возможность увеличить взаимный туристический поток.

"Продолжаем расширять географию полетов и с 1 сентября запускаем новые рейсы в Иркутск. <…> В первую очередь, это увеличение взаимного турпотока. Жители республики смогут отправиться на Байкал, иркутяне - увидеть бирюзовую Катунь, а зимой посетить наши горнолыжные курорты", - написал он в своем Telegram-канале.

Самолеты в этом направлении будут летать дважды в неделю, рейсы будет осуществлять авиакомпания S7. Время в пути составит 2,5 часа. Рейсы будут субсидироваться за счет республиканского бюджета и Росавиации. В данный момент из Горно-Алтайска организованы прямые субсидируемые рейсы с 10 городами России.

В 2024 году аэропорт Горно-Алтайска обслужил более 475 тыс. пассажиров, на 10,7% больше, чем в 2023 году. Правительство РФ присвоило международный статус аэропорту Горно-Алтайск в марте 2025 года. Позже Росавиация и аэропорт заключили соглашение о реконструкции аэродромной инфраструктуры. Ожидается, что к 2030 году обновленный аэропорт сможет принимать более 1,3 миллиона пассажиров в год. Ранее в аэропорту открыли новый терминал прилета для пассажиров внутренних линий.