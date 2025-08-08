Здание обследовано, эксперты уже готовят акт допуска жильцов в МКД

АСТРАХАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы в доме по улице Татищева в Астрахани, где накануне было обнаружено смещение плиты перекрытия в подвале, завершены. Здание обследовано, эксперты уже готовят акт допуска жильцов в МКД, сообщили ТАСС в управлении по капитальному строительству города.

"Опорные стойки установлены, противоаварийные работы завершены. Эксперт уже обследовал здание. Угроза обрушения ликвидирована, готовим акт допуска жильцов", - сказали в управлении, отметив, что сейчас проведены только локальные экстренные мероприятия. Уже разрабатывается проект комплекса капитальных работ в подвальном помещении.

В четверг во второй половине дня при проведении работ по капитальному ремонту систем отопления многоквартирного дома по улице Татищева, 10 в Астрахани обнаружилось смещение плиты перекрытия. Было принято решение об ограничении доступа жителей во второй подъезд дома, для них был развернут пункт временного размещения. Угрозу разрушения удалось предотвратить. Прокуратура области инициировала проверку по данному факту.

Это уже не первый случай эвакуации жильцов из МКД в Астрахани. Так, 28 июля на улице Ляхова произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Людей из здания эвакуировали, никто не пострадал. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение до сих пор не было завершено. По факту обрушения части дома возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ.