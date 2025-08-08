Также в регионе запущена инвестиционная карта, опираясь на которую девелоперы могут планировать свои проекты, оценивая инвестиционную привлекательность территории

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Свердловские власти запустят в 2025 году информационную систему для строительного комплекса, благодаря которой муниципалитетам можно будет оперативнее проводить процедуру согласования документов территориального планирования. Об этом сообщил начальник отдела развития цифрового госуправления Минцифры региона Павел Борисов на круглом столе в Уральском региональном центре ТАСС, посвященном цифровой трансформации строительной отрасли на Урале.

"В прошлом году мы для них (Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области - прим. ТАСС) создали информационную систему строительного комплекса, в рамках которой можно проводить процедуру согласования документов территориального планирования - то есть это те документы, которые муниципальные образования на сегодняшний день формируют для того, чтобы планировать застройку своих городов. И этот процесс точно также оцифрован, в этом году мы планируем его запустить и начать полноценную эксплуатацию, чтобы все документы поступали исключительно в цифровом виде. Это исключит все имеющиеся на сегодняшний день бюрократические процедуры бумажные, связанные с "хождением" этих документов, конечно же, упрощая весь процесс", - сказал он.

Борисов также отметил, что в регионе запущена и в высокой степени проработана инвестиционная карта, опираясь на которую девелоперы могут планировать свои проекты, оценивая инвестиционную привлекательность территории. "Она наполнена данными о лесных участках, об ограничениях на землю, <…> мы в прошлом году ее модернизировали, наполнили актуальными данными органов власти. <…> Планируется [развивать ее] именно с точки зрения наращивания сервисов <…> для бизнеса", - сказал он.

Унификация и цифровизация документооборота

Представители строительной отрасли, в свою очередь, отметили также необходимость типизации самой строительной документации, в том числе унификации документооборота в разных регионах. "В разных регионах разная система документооборота, вплоть до того, что у нас одни и те же документы, условно технические условия, выдаются в разных регионах по-разному. <…> Если мы цифровизируем хаос, то мы получим цифровой хаос, поэтому с этой точки зрения поработать с наполнением и типизацией документов было бы очень полезно", - считает заместитель генерального директора по строительству ГК "ЭНКО" Роман Демчук.

Руководитель по региональному развитию бизнеса "Ростелекома" на Урале Владислав Поручаев согласился с ним, добавив, что крайне важно то, какие цифровые данные закладываются в цифровую модель. "[Цифровой] документооборот, наверно, сейчас основной тренд, который есть в отрасли", - подчеркнул он.

Директор "Голос.inSmart" Алексей Усков считает, что введение единого стандарта бы упростило работу застройщиков.

"Если это не совсем типовой дом, мы увидим с вами СТУ (специальные технические условия - прим. ТАСС), расчеты пожарных рисков и все пути, которые нам позволяют создать что-то уникальное не в рамках какого-то принятого документа. То есть тот процесс, который был запущен с точки зрения нормативных документов у нас сегодня в стране, <…> направлен на то, чтобы не говорить как нужно делать, а говорить, что должно получиться, то, как нужно сделать, решает непосредственно проектировщик. <…> Мне кажется, что как нужно делать, какие должны быть справочники - это еще один какой-то нюанс, который придется проектировщикам обходить", - отметил, в свою очередь, генеральный директор ООО "Аконс Девелопмент" Алексей Обрезков. В то же время он считает удачной идею сделать так, чтобы во всех регионах выдача технических условий проходила по одним стандартам.

Борисов прокомментировал, что унификацию правильно было бы начинать централизованно. "С законодательной, нормативной базы, которая бы по всей стране определяла единые правила работы, застройки, построения "умных домов". <…> На текущий момент, на наш взгляд, необходимая документация нормативная, организационная готовится", - сказал он, добавив, что сейчас Минстроем РФ совместно с субъектами уже ведется, в частности, разработка стандарта информационного моделирования.