Причина их опоздания не уточняется

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Два поезда по направлению из Крыма задерживаются в пути, по данным на 13:00 мск пятницы, сообщается в Telegram-канале железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс". Причина не уточняется.

В полдень в четверг сообщалось о задержке 13 поездов, после чего часть из них нагнала график или добралась до места назначения.

"В пути следования задерживаются два поезда "Таврия". Время задержки на 13:00 мск. Из Крыма: №178 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 06.08, задержка пять часов, №98 Симферополь - Москва отправлением 07.08, задержка один час", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что время задержки в пути может измениться. Питьевую воду можно взять в кулерах, а питание пассажирам по возможности предоставляется.

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) 7 августа сообщила в своем телеграм-канале, что семь пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в тот же день сообщал, что ночью Кубань подверглась атаке украинских беспилотников, в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина, который находился на улице. Повреждения получили частные дома и автомобили.